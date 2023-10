Caivano: Pd chiede commissione d'accesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I provvedimenti della procura di Napoli, riportati anche oggi dalla stampa, relativi all’intreccio tra amministratori, funzionari e dirigenti comunali e camorra nel comune di Caivano, impongono l’invio immediato di una commissione di accesso ai sensi della normativa vigente. Il Partito Democratico chiede che il ministro dell'Interno si attivi immediatamente in questa direzione". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Pd Marco Sarracino, Arturo Scotto, Valeria Valente e Sandro Ruotolo. "E’ forte la necessità di interventi radicali e netti per restituire ai cittadini fiducia nello Stato. Al di là della presunzione di innocenza per i singoli imputati fino al termine dei procedimenti giudiziari emerge un quadro inquietante di opacità e decadimento della vita amministrativa del comune di Caivano. Bisogna fare chiarezza in una realtà così significativa nella battaglia per la legalità e la trasparenza. L’azione importante e meritoria della magistratura e delle Forze dell’ordine deve essere accompagnata da un impegno rivolto anche ad un recupero della credibilità delle istituzioni e delle forze politiche. Per questo, come in passato, con coerenza su questa linea di rigore, ribadiamo la necessità dell’invio immediato di una commissione d’accesso", concludono.(Com)