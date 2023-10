Medio Oriente: 169 soldati israeliani uccisi nei combattimenti con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 169 soldati israeliani sono stati uccisi nei combattimenti con il gruppo palestinese Hamas, organizzazione islamista di estrema destra, riconosciuta come terroristica dall'Unione europea. Lo ha confermato oggi ai giornalisti il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari. “Stamattina abbiamo informato le famiglie di 169 soldati caduti”, ha detto il portavoce, aggiungendo che sono state contattate anche le famiglie di 60 persone rapite da Hamas e portate nella Striscia di Gaza. Negli ultimi due giorni non sono state segnalate nuove infiltrazioni da parte di membri di Gaza, ma "centinaia di corpi" di uomini armati sono ancora presenti al confine tra Israele e l’enclave palestinese. "Questo dimostra la portata dei combattimenti nella zona", ha detto Hagari. "Volevano conquistare il territorio, non avevano intenzione di fare un raid e tornare a Gaza", ha aggiunto il portavoce. "Alcuni sono rimasti sul campo. Nell'ultimo giorno abbiamo ucciso 18 terroristi”, ha spiegato ancora Hagari. Almeno 1.200 persone sono state uccise nell’attacco - denominato “Alluvione Al Aqsa” - lanciato sabato 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas. Si tratta del peggior bilancio nei 75 anni di storia di Israele. A Gaza, 1.055 persone sono state uccise negli attacchi aerei e nei bombardamenti dell’operazione militare “Spade di ferro” lanciata dagli israeliani. (Res)