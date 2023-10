Finlandia: premier britannico Sunak offre sostegno per indagini sabotaggio Balticconnector

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha offerto alla Finlandia il sostegno del Regno Unito per le indagini sui danni riportati dal gasdotto Balticconnector. Le autorità di Helsinki ritengono sia stato probabilmente un sabotaggio da parte della Russia. I danni estesi al gasdotto sottomarino e al cavo di comunicazione, che collega la Finlandia e l'Estonia, "non potrebbero essersi verificati per caso" e sembrano essere il risultato di un "atto esterno deliberato", hanno riferito ieri le autorità finlandesi. "Come alleati e amici della Nato, siamo impegnati per la sicurezza del Mar Baltico. Il Regno Unito è pronto a sostenere la Finlandia nelle indagini", ha affermato Sunak. (Rel)