- Assolto per non aver commesso il fatto. Questo è il verdetto della corte d'appello di Milano nel processo a carico dell'ex direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano. Napoletano doveva rispondere di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo, in quanto, secondo l'accusa, avrebbe commesso presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale de "Il Sole 24 Ore" nel periodo in cui era ai vertici. (Rem)