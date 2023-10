Medio Oriente: Hamas, questione prigionieri sarà affrontata alle nostre condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei “prigionieri nemici” sarà affrontata solo dopo la fine della battaglia in corso e alle condizioni del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato oggi il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un comunicato stampa. “Il popolo palestinese si dimostra ancora una volta all’altezza della battaglia ‘Alluvione Al Aqsa’ e della lotta per la liberazione”, si legge nel comunicato, “e ora sta sventando i piani del nemico per allontanarlo dalla sua valorosa resistenza”. Secondo Haniyeh, inoltre, la campagna militare lanciata da Israele in risposta all’operazione “Alluvione Al Aqsa” iniziata da Hamas lo scorso 7 ottobre riflette “i risultati straordinari ottenuti dagli attacchi delle brigate Ezzeddin al Qassam (ala militare di Hamas, ndr) e dalle fazioni della resistenza sin dall’inizio della battaglia”. “Qualunque cosa faccia, il nemico non potrà lavare l’onta della sconfitta che si è abbattuta su di lui e pagherà a caro prezzo i suoi crimini”, si legge ancora nel comunicato del capo dell’ufficio politico di Hamas. “L’operazione ‘Alluvione Al Aqsa’ è una battaglia palestinese, nella decisione e nell’attuazione”, ha precisato Haniyeh, in riferimento alle voci circolanti su presunti aiuti dall’esterno al movimento islamista palestinese. Nondimeno, il capo dell’ufficio politico di Hamas non ha escluso che possano prendervi parte “tutti i figli della nostra Umma” (parola con cui si indica la comunità dei fedeli musulmani). (Res)