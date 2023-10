Medio Oriente: Metsola, 7 ottobre passerà alla storia come "infamia globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 ottobre passerà alla storia come "infamia globale". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del suo intervento prima del minuto di silenzio osservato al Parlamento europeo in rispetto delle vittime dell'attacco subito da Israele sabato scorso. "Il 7 ottobre passerà alla storia come un'infamia globale. Il popolo israeliano ha subito il peggior attacco terroristico da generazioni. L'Europa è solidale. Condanniamo gli spaventosi atti di terrorismo e chiediamo l'immediato rilascio degli ostaggi", ha affermato Metsola. (Beb)