Medio Oriente: nove membri dello staff Onu uccisi negli attacchi aerei sulla Striscia di Gaza

- Nove membri dello staff dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) sono stati uccisi negli attacchi aerei sulla Striscia di Gaza da sabato 7 ottobre. Lo riferisce la stessa organizzazione in un post su X (ex Twitter). “La protezione dei civili è fondamentale, anche in tempi di conflitto. Dovrebbero essere protetti in conformità con le leggi di guerra”, ha detto Juliette Touma, direttore delle comunicazioni di Unrwa. (Res)