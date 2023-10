Sardegna: Protezione civile in piazza a Sassari per campagna Io non rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imparare cosa fare in caso di alluvione o in generale di pericolo legato a calamità o incendi. Ma anche conoscere chi, 24 ore su 24, senza orari o festivi, è pronto a intervenire per fronteggiare le emergenze. In occasione della Settimana della Protezione civile, il Comune di Sassari ha organizzato due momenti di incontro e confronto con la popolazione, il 13 e 14 ottobre. Il 13 ottobre, dalle 10 alle 14, la protezione Civile comunale e le associazioni di volontariato Misericordia - Sassari Soccorso e New Life saranno in piazza d'Italia per illustrare ai ragazzi delle scuole e ai cittadini il piano comunale di protezione civile, le buone pratiche di protezione civile e le regole di autoprotezione. L’obiettivo è anche rendere le persone consapevoli sui rischi e aumentare la loro capacità di fronteggiare le situazioni per minimizzarne le conseguenze delle emergenze causate da eventi naturali. (segue) (Rsc)