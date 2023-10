Sardegna: Protezione civile in piazza a Sassari per campagna Io non rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite percorsi multimediali e materiale informativo condurranno i cittadini e le cittadine verso una maggiore consapevolezza dei rischi, dall'incendio all'alluvione al rischio idrogeologico. Sono in programma eventi adatti a tutte le età con percorsi educativi per i più piccoli. In piazza saranno presenti i mezzi e le attrezzature che la protezione civile utilizza per fronteggiare le emergenze. Sabato 14 sarà la giornata dedicata alla campagna “Io non rischio”, promossa dal dipartimento nazionale di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile saranno presenti in numerose piazze su tutto il territorio nazionale. Sassari ospiterà l'evento in piazza d’Italia e all'Emiciclo Garibaldi dalle 8 alle 17. Qui, i volontari della Misericordia e di Sassari Soccorso e il personale della Protezione Civile Comunale illustreranno le buone pratiche di protezione civile. (Rsc)