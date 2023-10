© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le province svolgono un importante compito di coesione sociale ed averle abolite è stato un errore. Lavoriamo per dare alle province competenze chiare, a supporto di Comuni ed enti locali, per colmare le lacune che in questi anni si sono generate a danno di cittadini e imprese". Lo scrive su X il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)