Medio Oriente: minuto silenzio al Parlamento europeo, von der Leyen, siamo a fianco di Israele

- Ha partecipato al minuto di silenzio a Bruxelles in rispetto delle vittime dell'attacco perpetrato da Hamas contro Israele anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Osserviamo un minuto di silenzio per le vittime delle atrocità commesse da Hamas in Israele. L'atto terroristico di Hamas non può essere giustificato. È una tragedia per Israele, per il popolo ebraico e anche per l'Europa. L'Europa è al fianco di Israele", ha scritto su X (ex Twitter) von der Leyen, a margine dell'evento. (Beb)