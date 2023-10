Stellantis: Uliano (Fim Cisl), produzione complessiva a quota 567.525 al terzo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- I dati della produzione di Stellantis nei primi nove mesi del 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022, confermando l’inversione di tendenza già riscontrata nel primo semestre. Si rileva infatti un dato positivo +10,12 per cento rispetto al 2022. Nello specifico nei primi nove mesi del 2023 sono state prodotte, tra autovetture e furgoni commerciali, 567.525 unità contro le 515.380 del 2022. Lo afferma in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. La produzione di autovetture – aggiunge – segna un +10,3 per cento, pari a 400.675 e quello relativo ai veicoli commerciali segna un aumento del +9,8 per cento, in termini di volumi pari ad un incremento di +14.850 veicoli commerciali, confermando il dato in crescita già rilevato nel primo semestre rispetto ad un inizio anno negativo. La situazione sta migliorando in particolare per una riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali, che invece aveva caratterizzato il 2022. La produzione non è ancora riuscita ad arrivare ai valori raggiunti nel periodo pre-covid del 2019 (-10 per cento): per le auto si riscontra un sostanziale avvicinamento (-2,3 per cento), mentre per le produzioni dei veicoli commerciali siamo -24,6 per cento. La situazione sta migliorando sul lato produttivo rispetto al 2022. In particolare sono in forte riduzione i problemi derivanti dalla mancanza di materiali che hanno caratterizzato i precedenti due anni e le produzioni degli ultimi modelli potrebbero portare le produzioni a fine anno, intorno alle 730.000 unità di cui circa 510.00 autovetture. Ad oggi – viene rilevato – nessun piano di lavoro condiviso tra Mimit e Stellantis, sollecitiamo il ministro Urso a convocare l’incontro al ministero. (Rin)