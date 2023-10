Russia: Consiglio federale approva denuncia Convenzione-quadro europea per protezione minoranze nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo) ha approvato la denuncia della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. A renderlo noto l'agenzia di stampa "Tass". L'iniziativa è stata presentata dal presidente russo, Vladimir Putin, il 29 settembre scorso, e approvata dalla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ieri. La Convenzione garantisce alle persone appartenenti a minoranze nazionali il diritto all'uguaglianza davanti e alla pari tutela dalla legge. Come si spiega in una nota del governo, cessando la sua partecipazione al trattato, la Russia ritiene di evitare una discriminazione nell'ambito di questo meccanismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa senza danneggiare il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali. (Rum)