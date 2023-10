Lavoro: Confcommercio, mancano 480 addetti in turismo e commercio rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel turismo e nel commercio mancano, rispetto al 2022, circa 480 mila lavoratori. È quanto emerge dalla conferenza stampa della vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, su salario minimo e rinnovo Ccnl terziario. Per oltre il 40 per cento le richieste delle imprese non sono soddisfatte soprattutto per mancanza di competenze. Il Ccnl terziario, distribuzione e servizi è quello più applicato in Italia con oltre 2 milioni e 800 mila addetti. Il contratto del terziario – sottolinea Confcommercio – prevede già trattamenti economici complessivi ben oltre la soglia dei 9 euro, anche per i livelli più bassi. (Rin)