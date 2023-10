Pnrr: assessore Urbanistica Roma, su Pui grande vittoria Gualtieri, si è battuto per periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma del finanziamento con fondi a valere sul Pnrr per i cinque Piani urbani integrati di Roma "è una grande vittoria per questi quartieri e per tutta la città. Questi fondi sono rimasti, ed è stata una vittoria enorme del nostro sindaco, che si è battuto come un leone". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, nel corso dell'evento "Roma cambia con la forza centripeta delle periferie", a Roma. "Il fatto di aver mantenuto i finanziamenti Pnrr su Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca - ha aggiunto - non era scontato. C'è stata una battaglia di tutti i sindaci d'Italia per dire che andare a togliere i fondi alle periferie era un controsenso rispetto alla rigenerazione, all'accorciare le distanze e rendere le città più solidali inclusive e all'avanguardia. La settimana prima c'era stata la Commissione europea che ha sentito i sindaci italiani, i quali si erano imposti anche con la commissione. Il fatto che il ministro abbia capito che sarebbe andata a sbattere l'Italia, non solo il governo, di fronte a questa scelta è stato un passo importante", ha concluso Veloccia. (Rer)