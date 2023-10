© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan-Russia: ufficio presidenziale, Putin domani in visita a Bishkek - Il presidente russo Vladimir Putin visiterà domani il Kirghizistan. Lo ha riferito l'ufficio presidenziale del Paese centroasiatico. "Su invito del presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadyr Japarov, il 12 ottobre di quest'anno il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si recherà in visita ufficiale nel Paese", si legge in un comunicato. Putin ha accettato a maggio, durante i colloqui con Japarov, di visitare il Kirghizistan, ma non c'è stata ancora alcuna conferma ufficiale da parte del Cremlino. La prossima settimana, inoltre, il leader russo si recherà in Cina per il terzo Belt and Road Forum di Pechino. (Res)