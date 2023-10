Malesia-Thailandia: Anwar riceve premier thailandese Srettha Thavisin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier thailandese ha iniziato l’8 ottobre un viaggio nella regione con soste a Hong Kong e in diversi Paesi Asean. Nella prima tappa, nella regione amministrativa speciale cinese, Thavisin è stato ricevuto ieri dal capo dell’amministrazione, John Lee, e ha incontrato imprenditori e funzionari per “promuovere il Paese e incoraggiare gli investimenti”. Nella seconda tappa, a Bandar Seri Begawan, Thavisin ha discusso col sultano Hassanal Bolkiah dell’estensione della cooperazione bilaterale a nuove aree commerciali e di investimento e degli sforzi comuni per l’integrazione economica del Sud-est asiatico. Thavisin ha concordato l’espansione del mercato alimentare Halal e dei servizi sanitari offerti dalla Thailandia al Brunei. Inoltre, ha invitato l’Agenzia di investimenti del Brunei (Bia) a valutare ulteriori investimenti in Thailandia, in particolate nei settori dei servizi, del turismo e delle infrastrutture. Nel 2022 gli scambi tra i due Paesi hanno raggiunto circa 792 milioni di dollari, in crescita del 29 per cento su base annua, secondo il ministero degli Esteri thailandese. (Fim)