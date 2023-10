I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: volo aeronautica militare partito per rimpatriare connazionali da Israele - Un aereo dell'aeronautica militare argentina è partito per Tel Aviv, in Israele, "da dove effettuerà voli speciali per Roma per evacuare gli argentini" che poi proseguiranno il viaggio in Argentina con Aerolíneas Argentinas. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri argentino. I voli verranno effettuati nell'ambito dell'operazione "Salvataggio sicuro". Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha riferito di aver preparato un elenco "che ad oggi ammonta a 713 persone che si trovavano in Israele per motivi turistici o di lavoro, alcuni residenti e anche un gruppo di studenti" e ha detto che "lavoriamo con tutte le liste del consolato generale a Tel Aviv e dell'ambasciata argentina in Israele, per svolgere il corrispondente compito di evacuazione e rimpatrio". "Si tratta di un'operazione che abbiamo lanciato per ottenere l'evacuazione degli argentini che si trovano nella zona del conflitto", ha spiegato il ministro della Difesa, Jorge Taiana. (segue) (Res)