I fatti del giorno - America latina (5)

- Cile-Cina: Boric in visita ufficiale a Pechino da domani per rafforzare relazioni bilaterali - Il presidente del Cile, Gabriel Boric, partirà domani, 12 ottobre, per una visita ufficiale in Cina, la prima dall’inizio del suo mandato, nel marzo 2022. La delegazione, ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Alberto Van Klaveren, sarà composta da sei ministri di stato. Il capo dello stato parteciperà al terzo Forum internazionale della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative – Bri), che si terrà il 17 e 18 ottobre prossimi. “Il viaggio in Cina ha due obiettivi fondamentali. Innanzitutto partecipare all'iniziativa della Nuova via della seta accettando l'invito del governo cinese. E in secondo luogo, passare in rassegna la relazione bilaterale. Si tratta di un rapporto molto importante per il Cile”, ha detto il ministro. Il Cile ha aderito all’iniziativa della Nuova via della seta nel 2018, durante il governo del presidente conservatore Sebastian Pinera. La Cina è il primo partner commerciale del Cile, che dispone delle più vaste riserve di litio e rame al mondo. (Res)