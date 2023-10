Germania: intelligence, circa 450 sostenitori di Hamas nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 450 i sostenitori del movimento islamista palestinese Hamas in Germania, tra cui numerosi cittadini tedeschi. È quanto afferma l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca, in un rapporto del 2022 come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il Bfv, in “Stati occidentali come la Germania” Hamas si concentra su “raccolta di donazioni, reclutamento di nuovi seguaci e diffusione della sua propaganda”. Tuttavia, il movimento palestinese non è bandita nel Paese perché non vi ha una struttura associativa. Pertanto, il gruppo potrebbe essere colpito soltanto da un divieto di attività. Come nota “Handelsblatt”, tale provvedimento è finora mancato perché “nella pratica sarebbe difficilmente possibile impedire tutti gli incontri dei sostenitori di Hamas”. A ogni modo, è vietata l'esibizione dei simboli del movimento, tra cui le bandiere. Inoltre, diverse associazioni che sostengono Hamas sono già state bandite. (segue) (Geb)