Germania: intelligence, circa 450 sostenitori di Hamas nel Paese (2)

- Classificata come terrorista da Israele, Ue, Stati Uniti, Canada, Egitto e Giappone, l'organizzazione ha tra i propri sostenitori in Germania l'associazione Samidoun, che si presenta come “rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi”. Questo gruppo è sotto osservazione da parte dell'intelligence della città-Stato di Berlino, in quanto fondata nel 2011 da esponenti del Fonte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), a sua volta classificato dall'Ue come organizzazione terroristica dal 2002. L'Fplp non è al bando in Germania, ma è monitorato dal Bfv. Dal 2020, sono invece vietate nel Paese le attività del partito sciita libanese Hezbollah, che come Hamas vuole la distruzione di Israele. In particolare, il divieto rende illegali la pubblicità, le donazioni e il reclutamento per la formazione, nonché le attività con i suoi rappresentanti. Secondo il Bfv, sono 1.250 i sostenitori di Hezbollah in Germania, ma il partito non vi ha un'organizzazione centrale. (Geb)