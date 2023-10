Libia: esclusiva “Nova”, scontri armati e cadaveri spariti in tre giorni di caos a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La città di Bengasi, capoluogo della Cirenaica controllato dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) del generale Khalifa Haftar, si è trovata nuovamente immersa nel caos. Per giorni la seconda città della Libia è rimasta isolata e senza comunicazioni, nel bel mezzo di scontri armati tra l’Enl e alcuni gruppi tribali che hanno provocato un numero indefinito di morti. “Agenzia Nova” ne ha parlato con un notabile di spicco, Abdel Hamid al Kazza, presidente dell'Autorità di Barqawi, un organismo sociale istituito nel 2019 durante la guerra lanciata da Haftar contro l’allora Governo di accordo nazionale del premier Fayez al Sarraj. I fatti ruotano attorno alle figure di Mahdi al Barghathi, ex ministro della Difesa del governo di Sarraj, e dello sceicco Abdel Salam Abdel Ati, uno sceicco che si proclama capo della tribù Baraghtha, a cui appartiene l’ex ministro. Questo capo tribù, insieme ad altri, ha contattato Al Barghathi chiedendogli di fare ritorno a Bengasi e garantendo per la sua sicurezza. (segue) (Lit)