Libia: esclusiva “Nova”, scontri armati e cadaveri spariti in tre giorni di caos a Bengasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’ex ministro della Difesa di Sarraj ha quindi accettato di fare ritorno a Bengasi con i notabili di Baraghtha e di altre tribù perché non più ben accetto a Tripoli, per circostanze non meglio precisate. Al Kazza ha raccontato a “Nova” di aver sconsigliato ad Al Barghathi di rientrare in Cirenaica, mettendolo in guardia contro il generale Haftar, che da tempo non si fidava più di lui. Egli ha comunque deciso di fare ritorno nell’est della Libia, basandosi su un documento firmato dagli anziani tribali e da alcuni rappresentanti dell’Enl, che vietava qualsiasi attacco nei suoi confronti in Cirenaica. Di conseguenza, Al Barghathi è tornato a Bengasi con la sua famiglia e con 30 miliziani della sua guardia privata lo scorso venerdì, 6 ottobre, stabilendosi nella zona di Al Salmani. I vicini e alcuni parenti lo hanno accolto, offrendo persino dei sacrifici in suo onore. Tuttavia, inaspettatamente, alle cinque di sera, un commando pesantemente armato della milizia Tariq bin Ziyad, nota per essere comandata dal figlio del generale Haftar, Saddam, ha tentato di arrestare Al Mahdi e i suoi uomini. (segue) (Lit)