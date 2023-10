Libia: esclusiva “Nova”, scontri armati e cadaveri spariti in tre giorni di caos a Bengasi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie del corpo di Al Barghathi hanno opposto resistenza, dando inizio a una violenta battaglia che è proseguita fino alle dieci di sera. Al Kazza riferisce di decine di morti e feriti, prima che le comunicazioni venissero interrotte. Nei tre giorni successivi (domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 ottobre) nessuno ha più saputo niente finché Abdel Salam Abdel, il capo della tribù Baraghtha a cui appartiene appunto l’ex ministro, è apparso sull’emittente televisiva “Al Massar” negando l'esistenza di qualsiasi coordinazione con Mahdi al Barghathi, nonostante i documenti da lui firmati. Al Kazza ha dichiarato a “Nova” che Bengasi è ancora in lutto e che i corpi delle vittime non sono ancora stati sepolti. Il destino dei feriti, dei prigionieri e delle vittime, comprese donne e bambini, è sconosciuto, gettando un'ombra di incertezza sulla già complessa situazione in Libia. (segue) (Lit)