Libia: esclusiva “Nova”, scontri armati e cadaveri spariti in tre giorni di caos a Bengasi (4)

- “La questione dei cadaveri è ancora irrisolta”, conferma ad “Agenzia Nova” Jalel Harchauoi, esperto di Libia e associate fellow presso il Royal United Services Institute. “Le dichiarazioni rilasciate dallo sceicco Abdel Salam non valgono nulla, perché è possibile che sia stato minacciato, quindi il valore di quelle dichiarazioni non deve essere preso alla lettera. E penso che ora la domanda da fare sia: chi è stato ucciso?”, ha aggiunto Harchauoi. Intanto, una cosa sembra certa: Mahdi al Barghathi è stato catturato. Un filmato girato con un telefono cellulare dai miliziani mostra degli uomini armati portare via l’ex ministro, tra le grida “Allah è grande” e colpi di mitra sparati in aria. (segue) (Lit)