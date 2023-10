Libia: esclusiva “Nova”, scontri armati e cadaveri spariti in tre giorni di caos a Bengasi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto è mistero sull’interruzione delle comunicazioni e il blocco di Internet durato per giorni. Osama Hammad, primo ministro del governo parallelo dell’est, non riconosciuto a livello internazionale, ha parlato di una “cellula sabotatrice” proveniente dalle “regioni occidentali del Paese e sostenuta da Tripoli”, accusando il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di sostenere tali “sabotaggi” alla rete delle telecomunicazioni di Bengasi. Ma Tripoli ha respinto le accuse, parlando invece di gravi e inaccettabili disservizi nelle regioni controllate dai rivali. Vale la pena ricordare che Internet era stato “oscurato” anche a Derna nei giorni successivi alle disastrose inondazioni dell'11 settembre e in concomitanza con le proteste contro il Parlamento dell'est e il consiglio municipale. Mahdi al Barghathi era stato sospeso dall’allora governo Sarraj per il massacro di Brak al Shati del 17 maggio 2017, quando le forze del generale Haftar vennero trucidate all’interno di una base area. La violenza usata nell'attacco - si parla di 141 morti, profanazione di cadaveri, uccisioni a sangue freddo con colpi alla nuca e decapitazioni - aveva destato scalpore e suscitato la ferma condanna delle Nazioni Unite. (Lit)