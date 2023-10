Istat: nel 2022 cala il potere d'acquisto delle famiglie, tasso risparmio scende dell'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il reddito disponibile aumenta del 5,5 per cento ma si riduce il potere d’acquisto delle famiglie (-1,6 per cento). La spesa per consumi finali cresce del 12,6 per cento mentre la propensione al risparmio delle famiglie scende all’8,0 per cento, dal 13,8 per cento del 2021. Il tasso di investimento raggiunge il 9,0 per cento (dall’8,1 per cento del 2021). Lo rende noto l'Istat, nel report sui conti nazionali per settore istituzionale nel 1995-2022. Il valore aggiunto delle società non finanziarie aumenta del 9,1 per cento e il tasso di profitto si attesta al 45,1 per cento, ritornando ai livelli del 2007. La crescita del 16,5 per cento degli investimenti fissi lordi porta il tasso di investimento delle società non finanziarie al 22,9 per cento, il livello più alto dal 2008.(Rin)