- Le forze speciali britanniche hanno addestrato militari ucraini per sabotare le centrali nucleari russe. Lo ha dichiarato il direttore del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), Aleksandr Bortnikov, intervenendo a una riunione dei leader degli organi di sicurezza e dei servizi speciali dei membri della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Baku, in Azerbaigian. Bortnikov ha spiegato che lo scorso agosto le forze dell'ordine russe hanno arrestato diversi partecipanti a un gruppo di sabotaggio ucraino. L'indagine ha stabilito che l'addestramento dei sabotatori e la pianificazione delle loro operazioni "sono stati effettuati da personale delle forze speciali delle forze armate britanniche". "I compiti del gruppo includevano sabotaggi presso le infrastrutture militari e critiche (...) in particolare le centrali nucleari di Smolensk e Kursk", ha spiegato il direttore dell'Fsb. In totale, i servizi speciali russi hanno disinnescato 20 ordigni esplosivi piazzati sulle linee elettriche delle centrali nucleari russe. (Rum)