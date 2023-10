Paesi Bassi: previsto oggi rientro da Israele di primo gruppo cittadini olandesi rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prima parte dei cittadini olandesi bloccati in Israele verranno prelevati oggi da un aereo da trasporto militare e riportati in patria. Come ha spiegato la ministra della Difesa uscente Kasja Ollongren all'emittente "Nos", il volo odierno riporterà nei Paesi Bassi principalmente i cittadini che si trovano temporaneamente in Israele, come ad esempio turisti o studenti, che non possono partire perché molti voli sono stati cancellati. Nel frattempo il dicastero degli Esteri olandese ha avvisato i cittadini di evitare viaggi nel sud del Libano. (Beb)