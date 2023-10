Italia-Somalia: presidente Camera somalo, assenza di un ambasciatore a Roma è "molto grave"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza di un ambasciatore somalo in Italia è "molto grave" perché per noi l'Italia è un Paese molto importante. Lo ha detto il presidente della Camera somala, Sheikh Adan Mohamed Nur Madobe, nel corso di un'audizione informale alla commissione Affari esteri della Camera dei deputati. "Chiediamo anche scusa perché sappiamo che in questo momento manca l'ambasciatore, per noi l'Italia è un Paese molto importante, quindi parlerò personalmente con il presidente Hassan Sheikh Mohamud al fine di nominare immediatamente un ambasciatore somalo, perché la sua assenza è molto grave", ha detto Madobe, annunciando poi che al suo rientro in Somalia nominerà gruppo di parlamentari somali "per creare ponte tra Italia e Somalia". (Res)