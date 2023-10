Legge Bilancio: Bonomi, coperta corta, investire risorse dove generano crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una fase di scrittura della legge di Bilancio "con una coperta così corta, che non è una novità, con un debito pubblico necessariamente da contenere, credo sia una necessità chiedersi dove investire e allocare le risorse per generare crescita". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’evento "Cultura del software, sviluppo italiano", organizzato da Assosoftware con DataLab Luiss e Csc. Il settore dello sviluppo di software, ha spiegato, “è ancora poco esplorato ma strategico” se si pensa “alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo”. “Le imprese che utilizzano software per la gestione aziendale sono più dinamiche e produttive, e in un quadro in cui la nostra economia è asfittica da 20 anni, deve farci riflettere su come sia necessario puntare su investimenti in questa direzione”. In questo senso, ha concluso, "l’applicazione delle tecnologie gestionali nelle imprese e nella Pa credo sia una conditio sine qua non, e occorse rimboccarsi le maniche per spingere gli investimenti privati con operazioni di semplificazione e attrattività del Paese e supportare con investimenti pubblici che siano mirati ed efficienti”. (Rin)