Medio Oriente: Papa, preoccupato per assedio a Gaza

- "Chi è attaccato ha il diritto di difendersi, ma sono preoccupato per l'assedio a Gaza". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale di oggi. "Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina - ha detto il Santo Padre - tante persone uccise, anche ferite. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati". (Civ)