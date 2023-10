Burundi: corruzione, arrestato il governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale del Burundi, Dieudonné Murengerantwari, recentemente destituito dal suo incarico, è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Secondo quanto riferito dal procuratore generale in una nota, Murengerantwari è accusato di "indebolimento del corretto funzionamento dell'economia nazionale, corruzione passiva, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di beni pubblici". Il procuratore ha precisato che le accuse non sono definitive e le indagini sono ancora in corso. Domenica scorsa il presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, ha licenziato Murengerantwari e lo ha sostituito con Edouard Normand Bigendako. Murengerantwari era stato nominato alla guida della Banca centrale per cinque anni a partire dall’agosto dello scorso anno.(Res)