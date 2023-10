Medio Oriente: ex direttore Shin Bet, "grande responsabilità" del governo israeliano in attacco Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano ha una "grande responsabilità" per quanto accaduto nell'attacco condotto dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Ami Ayalon, ex direttore dello Shin bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni dello Stato di Israele. "I comandanti di tutte le organizzazioni di sicurezza gli hanno detto che la politica condotta era sbagliata e che era evidente che sarebbe stata utilizzata dai nostri nemici", ha affermato Ayalon. Secondo l'ex direttore dello Shin Bet, i "nemici" di Israele hanno "percepito un momento di grande divisione attorno alla crisi provocata nel Paese dalla riforma della giustizia". "I politici non hanno ascoltato", continua Ayalon, sostenendo che "il governo israeliano ha fatto di tutto affinché Al Fatah e l'Autorità palestinese non siano più un partner, perché hanno dato il portere ad Hamas". (Frp)