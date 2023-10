Medio Oriente: ambasciatrice Usa in Libano esorta a ridurre tensioni su confine con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Libano, Dorothy Shea, ha incontrato il presidente del parlamento, Nabih Berri, e il primo ministro, Najib Miqati, per discutere della situazione attuale in Medio Oriente e nel sud del Paese. Lo ha riferito il quotidiano “Al Liwaa”, spiegando che l’ambasciatrice ha informato i due della posizione statunitense in merito agli avvenimenti nella Striscia di Gaza e li ha messi in guardia contro la minaccia che rappresenta l’intervento del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah nel conflitto. Shea ha inoltre evidenziato “il rischio che correrebbero il Libano e i libanesi se Hezbollah dovesse decidere di intervenire in questa guerra". Il diplomatico ha confermato l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza, la stabilità e l'integrità territoriale del Libano.(Lib)