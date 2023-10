Sicurezza: Coisp, Cdm dedicato a comparto è segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di convocare un Consiglio dei Ministri ad hoc per discutere in merito ai fondi da destinare al comparto sicurezza, "rappresenta un indirizzo politico rilevante perché è una novità assoluta: mai nessun governo, infatti, ha avuto una così spiccata sensibilità sul tema. Per questo ringraziamo il presidente Meloni e il ministro Piantedosi, che sta lavorando da mesi per far sì che le donne e gli uomini della Polizia di Stato abbiano un trattamento economico adeguato". Così dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Dopo questo segnale così forte e necessario da parte dell'esecutivo - continua - auspichiamo che vengano stanziate risorse economiche sufficienti a rinnovare il contratto del personale della Polizia di Stato, scaduto il primo gennaio del 2022" conclude.(Rin)