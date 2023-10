Decreto Energia: Confcommercio, urgente ripristino crediti d’imposta e azzeramento oneri sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure adottate dal governo per mitigare l’impatto dei costi dell’energia per imprese e famiglie sono ancora insufficienti e vanno fortemente potenziate, a cominciare dalla necessità di reintrodurre i crediti d’imposta energetici e di azzerare gli oneri generali di sistema per il settore elettrico, analogamente a quanto fatto per il gas. È quanto si legge in una nota di Confcommercio in audizione sul Dl Energia davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. Nonostante il trend dei valori delle materie prime energetiche abbia imboccato, nel primo semestre dell'anno, un percorso di progressiva normalizzazione – prosegue la nota – i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli eccezionalmente alti rispetto a quelli pre-crisi. La spesa energetica delle imprese del terziario di mercato risulterà infatti, nel 2023, maggiore del 44 per cento rispetto a quella del 2019. Questi dati – annota Confcommercio – richiamano innanzitutto la necessità di un intervento di sterilizzazione degli oneri generali di sistema elettrici per imprese e famiglie che occorrerà mantenere in essere fintantoché non si giungerà ad una stabilizzazione dei prezzi. Analogamente, occorrerà ripristinare i crediti d’imposta energetici, proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell’energia elettrica nel trimestre di riferimento e i valori registrati nel 2019. Occorre inoltre ripristinare le scadenze originariamente previste per usufruire dei crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023, alla luce delle modifiche introdotte dal recente “decreto proroghe”. (segue) (Com)