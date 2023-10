Decreto Energia: Confcommercio, urgente ripristino crediti d’imposta e azzeramento oneri sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Confcommercio, il costo della sterilizzazione degli oneri e del ripristino dei crediti d’imposta potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria anche nelle risorse derivanti dai proventi delle aste Ets versati dal Gse alla tesoreria dello Stato. Stando agli ultimi dati, da gennaio a giugno 2022, l’Italia ha collocato le quote di emissione di CO2 ad un prezzo medio di 82 euro/tCO2, generando proventi pari, al 30 giugno 2022, a circa 10,4 miliardi di euro. Occorre poi – conclude Confcommercio – sbloccare i fondi già previsti a sostegno delle comunità energetiche e procedere speditamente sul fronte dell’attuazione delle misure contenute nel nuovo Capitolo RePowerEU del Pnrr avviando, da subito, gli interventi di accompagnamento della transizione green del settore produttivo e di impulso all’autoproduzione da fonti rinnovabili e assicurando la loro effettiva inclusività, settoriale, dimensionale e territoriale. (Com)