Vaticano: Papa, il perdono ci aiuta a smascherare egoismi e ipocrisie

- Papa Francesco, durante l'udienza generale ha proseguito la sua catechesi sui testimoni dello zelo apostolico approfondendo la figura di Santa Giuseppina Bakhita, "parabola esistenziale del perdono", ha sottolineato Bergoglio aggiungendo: "Il perdono l'ha resa libera. Il perdono prima ricevuto attraverso l'amore misericordioso di Dio, e poi il perdono dato l'ha resa una donna libera, gioiosa, capace di amare". Da schiava, ha vissuto "una liberazione personale dall'oppressore - ha detto ancora il Pontefice - che è dentro di sé e che non permette di vivere, di assaporare la gioia dei gesti semplici e del quotidiano, dell'attenzione all'altro, del servizio umile e delle relazioni sincere". "Santa Giuseppina Bakhita, con il suo esempio - ha aggiunto Francesco - ci indica la via per essere finalmente liberi dalle nostre schiavitù e paure. Ci aiuta a smascherare le nostre ipocrisie e i nostri egoismi, a superare risentimenti e conflittualità. Ci incoraggia a riconciliarci con noi stessi e trovare pace nelle nostre famiglie e comunità. Ci offre una luce di speranza in questi tempi difficili di sfiducia e di diffidenza verso l'altro". "Cari fratelli e sorelle, il perdono non toglie nulla ma aggiunge dignità alla persona, fa levare lo sguardo da se stessi verso gli altri, per vederli sì fragili quanto noi, ma sempre fratelli e sorelle nel Signore. Il perdono è sorgente di uno zelo che si fa misericordia e chiama a una santità umile e gioiosa, come quella di Santa Bakhita", conclude il Papa. (Civ)