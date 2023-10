Roma: Diaco (M5s), giudizio romani certifica disastro Gualtieri su gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine dell'Agenzia comunale per il controllo della qualità dei servizi pubblici "tratteggia un ritratto a dir poco impietoso sul giudizio che i cittadini della Capitale d'Italia hanno a proposito dell'igiene urbana a Roma. I romani non hanno dubbi: la gestione dei rifiuti a Roma sotto la gestione Gualtieri è a dir poco pessima". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del M5s, Daniele Diaco. "Un'insufficienza larga, netta, inappellabile. Gualtieri e l'assessora Alfonsi dovrebbero iniziare a recitare un profondo mea culpa sull'enorme degrado in cui è sprofondata Roma sotto la loro amministrazione. Tra la raccolta differenziata ferma al palo e un mare di sporcizia che oramai dilaga in ogni angolo della città, la situazione sembrerebbe aver preso una piega oramai irreversibile. Ci auguriamo che gli attuali amministratori ritrovino quel senso di responsabilità evidentemente perduto e facciano qualcosa per cambiare un contesto urbano sempre più funesto e preda di un disastro ecologico che il Campidoglio a trazione dem ha causato in maniera del tutto scellerata". (Com)