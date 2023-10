Sudan: Papa, lacerato da conflitti, preghiamo per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo da mesi il Sudan è lacerato da un terribile conflitto armato di cui oggi si parla poco; preghiamo per il popolo sudanese, perché possa vivere in pace". Lo ha detto Papa Francesco iniziando la sua catechesi del mercoledì. Durante l'udienza generale, il Pontefice ha parlato di Giuseppina Bakhita, una santa sudanese che "è stata rapita dalla sua famiglia all'età di sette anni e fatta schiava". "Sappiamo che spesso la persona ferita ferisce a sua volta; l'oppresso diventa facilmente un oppressore", ha sottolineato il Papa. "Invece, la vocazione degli oppressi è quella di liberare se stessi e gli oppressori diventando restauratori di umanità. Solo nella debolezza degli oppressi si può rivelare la forza dell'amore di Dio che libera entrambi", ha proseguito. Il Pontefice ha parlato anche di compassione: "Com-patire significa sia patire con le vittime di tanta disumanità presente nel mondo, e anche compatire chi commette errori e ingiustizie – ha spiegato – non giustificando, ma umanizzando, attraverso il perdono aperto a dare sempre un'altra possibilità, per aprire cammini di speranza e permettere il cambiamento". (Civ)