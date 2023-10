Sardegna: artigianato artistico Barbagia, domani un evento a Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settore, quello dell’artistico, fortemente legato al turismo, il cui valore aggiunto, sfiora i 100milioni di euro in tutta l’isola, per un giro d’affari export di oltre 30milioni. “Il Nuorese è un territorio ricco di storia, cultura e tradizione, custodisce con orgoglio un tesoro prezioso: l'artigianato artistico – commenta Pietro Mazzette, Segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra – questa forma d'arte, tramandata di generazione in generazione, è un pilastro fondamentale della nostra identità e della nostra comunità. Gli artigiani sono veri maestri nell'arte di creare opere d'arte uniche e straordinarie”. “Ogni oggetto prodotto è il risultato di un'abilità tramandata nel tempo, di un amore per il mestiere e di una dedizione instancabile. Dai tessitori di tappeti alle ceramiche finemente decorate, ogni pezzo racconta una storia, una tradizione e un legame profondo con la nostra terra – continua Mazzette – l’artigianato artistico del Nuorese non è solo una fonte di bellezza visiva, ma è anche un custode della nostra storia e delle nostre radici”. “Attraverso le loro opere, gli artigiani ci ricordano l'importanza di preservare le tradizioni e il patrimonio culturale del nostro territorio – conclude il Segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra – per questo con questo progetto, continueremo a sostenere e promuovere l'artigianato artistico del Nuorese perché è un tesoro inestimabile che arricchisce la nostra comunità e ci collega alle nostre radici. Questi artigiani meritano il nostro sostegno e la nostra ammirazione per il loro impegno a preservare e promuovere la bellezza e la cultura della nostra amata terra” (Rsc)