© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino nel territorio della regione di Brjansk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Russia, precisando che l'attacco è avvenuto intorno alle 9:00 (10:00 in Russia). Il governatore regionale Aleksandr Bogomaz ha osservato su Telegram che non vi sarebbero danni o feriti. In precedenza, Bogomaz aveva già denunciato un attacco di altri due droni ucraini. (Rum)