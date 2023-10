Spagna: fonti stampa, colloquio tra Sanchez e leader di Sinistra repubblicana di Catalogna Junqueras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, ha tenuto questa mattina una conversazione telefonica con il leader di Uniti per la Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, per accelerare i negoziati in merito alla sua investitura al Congresso dei deputati. Fonti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) consultate dal quotidiano "El Pais", hanno indicato che Sanchez ha ringraziato Junqueras per sostegno durante la scorsa legislatura ed ha illustrato all'esponente indipendentista catalano il suo progetto per i prossimi quattro anni. Nei giorni scorsi, Erc ha ribadito la necessità di "avanzare nella negoziazione" delle principali richieste messe sul tavolo, tra le quali un'amnistia per i leader pro-indipendenza coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017. Fonti di entrambi i partiti hanno sottolineato che i due leader hanno "valutato positivamente" la conversazione come un "segno di rispetto reciproco e di normalità politica". Il colloquio si è svolto poco prima che Sanchez incontrai il portavoce di Erc al Congresso dei deputati, Gabriel Rufian. (Spm)