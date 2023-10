Stellantis: delegazione Fiom in viaggio per Detroit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Fiom-Cgil, guidata dal segretario generale Michele De Palma, è in viaggio oggi, mercoledì 11 ottobre, verso Detroit per unirsi ai picchetti dell'Uaw e portare alle lavoratrici e ai lavoratori in sciopero la solidarietà dei metalmeccanici italiani. La delegazione sarà formata da Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, Marcello Scipioni, responsabile Ufficio internazionale, Gianni Mannori, responsabile Stellantis Mirafiori per la Fiom-Cgil di Torino e Andrea Di Traglia, Rsa della Fiom-Cgil dello stabilimento Stellantis di Cassino. Nel corso della tre giorni, dal 12 al 14 ottobre, sono in programma una serie di incontri, in particolare con il presidente dell’UAW, Shawn Fain. Giovedì 12 ottobre la delegazione andrà a sostenere il picchetto davanti allo stabilimento di assemblaggio di Stellantis a Toledo nell’Ohio. Il giorno seguente, venerdì 13 ottobre la delegazione della Fiom-Cgil si unirà ai lavoratori in sciopero allo stabilimento Ford del Michigan, a Wayne, e a seguire visiterà la Solidarity House, sede dell’Uaw; mentre nel pomeriggio raggiungerà i lavoratori dello stabilimento di General Motors a Ypsilanti sempre nel Michigan. Sabato 14 ottobre, infine, la delegazione parteciperà al picchetto delle lavoratrici e dei lavoratori del centro di distribuzione dei pezzi di ricambio Stellantis Mopar a Romulus, Michigan.(Rin)