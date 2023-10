Medio Oriente: Tajani, “parlerò degli italo-israeliani dispersi con Al Sisi e Abul Gheit”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlerà oggi con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e con il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, della coppia di italo-israeliani dispersi dopo l’attacco di Hamas contro Israele. Lo ha riferito lo stesso capo della diplomazia italiana via Twitter. “Appena atterrato in Egitto ho chiamato Nadav Kipnis, il figlio della coppia di italo-israeliani dispersi. Faremo tutto il possibile per riportarli a casa. Ne parlerò oggi con presidente Al Sisi e con il segretario generale della Lega araba”, ha detto Tajani. (Res)