Imprese: Italian Excellences 2023, numeri in crescita per la seconda edizione dell'evento di Intesa Sanpaolo

- Si chiude oggi a Parigi la seconda edizione di “Italian Excellences 2023, Mid Corporate Conference” di Intesa Sanpaolo dedicata in prevalenza a società quotate sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana. L’evento, che ha preso avvio ieri a Parigi e che si concluderà nella giornata odierna, è organizzato in collaborazione con Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext ed è promosso dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - guidata da Mauro Micillo - e dalla Direzione Studi e Ricerche - guidata da Gregorio De Felice. L’iniziativa registra numeri in crescita rispetto allo scorso anno con 48 società coinvolte e circa 110 investitori, prevalentemente francesi, ma con presenze anche da Italia, Spagna e Inghilterra. Oltre 800 gli incontri organizzati tra le aziende e gli investitori, con modalità oneto-one o a piccoli gruppi, che hanno permesso alle piccole e medie imprese italiane quotate di presentare i risultati raggiunti e le prospettive future. Massimo Mocio, Deputy Chief e Responsabile Global Banking & Markets della Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo sottolinea: “I numeri registrati dalla seconda edizione di Italian Excellences confermano il sempre crescente interesse degli investitori internazionali verso le eccellenze del nostro Paese. Un tessuto produttivo di piccole e medie imprese che continua a crescere, a innovarsi e ad aprirsi ai mercati esteri. Questa iniziativa ha proprio l’obiettivo di valorizzare al meglio qualità e prospettive del nostro made in Italy e accompagnare le realtà imprenditoriali nei loro percorsi di sviluppo e di internazionalizzazione”. (segue) (Com)