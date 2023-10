Imprese: Italian Excellences 2023, numeri in crescita per la seconda edizione dell'evento di Intesa Sanpaolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento vede la collaborazione tra le strutture Equity Research e Corporate Broking Research della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales di Global Markets Sales & Platform della Divisione Imi Cib. Di seguito l’elenco delle mid corporate italiane che hanno partecipato, a rappresentare le tante eccellenze del nostro Paese e i diversi settori industriali che sono il motore della nostra economia: Aeffe, Aeroporto di Bologna, Ala, Alkemy, Antares Vision, Arnoldo Mondadori, Avio, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Carel Industries, Cellularline, Cy4gate, d’Amico Intl. Shipping, Datalogic, Digital Value, Elica, Esprinet, Eurocommercial Properties, Eurogroup, Eurotech, Fila, Generalfinance, Gpi, Gruppo Mutui Online, Gruppo Orsero, Igd Siiq, Illimity Bank, Interpump Group, Irce, Iveco, Italian Wine Brands, LU-VE, Marr, Openjobmetis, Newlat Food, Pattern, Reply, Salcef Group, Sanlorenzo, Seco, Sogefi, Somec Group, Technogym, Technoprobe, Tinexta, Wiit, Zignago Vetro. La società Virgilio IR ha operato come supporto organizzativo grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, l’ampio data-base di investitori italiani e internazionali e una solida piattaforma tecnologica per la gestione degli incontri. (Com)