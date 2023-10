Cybersicurezza: al via a Bari l'ottava edizione di Confsec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 17 ottobre, alle ore 9:00, presso l'Unahotels Regina a Bari, si terrà Confsec '23, il più importante evento di cybersecurity del Sud Italia giunto all'ottava edizione, il cui obiettivo è sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori pubblici sui rischi del cyber crime e sulle conseguenze dannose che ha sul business. Fra i temi al centro dell'evento: la prevenzione degli attacchi informatici, la sicurezza dei dati e la privacy online e le ultime tecnologie e strategie di protezione della cyber security. Per Lino Fornaro, Security Manager, co-Founder e socio di Evolumia: "La cyber security oggi è al centro dell'attenzione a causa dei continui attacchi e grazie al lavoro dei media che ne diffondono notizia. Purtroppo, le imprese, pur essendo coscienti del pericolo cyber, non riescono a misurarne gli effetti sul proprio business e, di conseguenza, non adeguano il budget, né investono correttamente. Questo principalmente perché manca una figura fondamentale come il ChiefInformation Security Officer (Ciso), ma anche a causa di analisi del rischio fatte male e limitate alla sola componente tecnologica. Al ConfSec aiutiamo le imprese e gli amministratori pubblici a comprendere come affrontare nel modo corretto il fenomeno del cybercrime senza vanificare gli sforzi, grazie al contributo degli esperti di Evolumia e dei nostri illustri ospiti". (segue) (Com)