Cybersicurezza: al via a Bari l'ottava edizione di Confsec (2)

- Il Confsec si aprirà con una Tavola Rotonda: "Il Cyber Crime e gli impatti sull'economia nazionale e sulle imprese. Quali azioni di contrasto mettere in campo e a che livello? Come prepararsi a gestire e a reagire ad un attacco cyber?". Vi prenderanno parte ospiti istituzionali, forze dell'ordine, esperti indipendenti e rappresenta il momento di confronto ad altissimo valore con focus sull'organizzazione necessaria per far fronte alle minacce cyber e sulle strategie da adottare per ottenere un buon livello di protezione e capacità di risposta agli incidenti. Nel pomeriggio si terrà il "TechnologyLAB" nel quale verranno approfondite le tecnologie messe a disposizione dai vendor di cyber security, attraverso demo e un confronto aperto tra gli esperti ed il pubblico, con due speech su temi di grande interesse come la sicurezza del Cloud e la sicurezza del codice, a cura di due guru della cyber security: Matteo Meucci, fondatore di Owasp Foundation Italia, e Paolo Passeri, fondatore e manutentore del blog i hackmageddon.com, considerato una fonte primaria di dati e tendenze nel panorama delle minacce. (Com)